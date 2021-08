Allegri: «Cristiano Ronaldo mi ha detto che rimane, così chiariamo bene le cose»

Conferenza stampa: «Si è allenato bene, non ha mai detto di voler lasciare la Juventus. Dybala oggi ha un’altra testa»

Prima conferenza stampa in campionato di Massimiliano Allegri. Che dice: «Cristiano mi ha detto che rimane, così chiariamo bene le cose. Si è allenato bene. Per noi è un valore aggiunto. Garantisce un numero importante di gol, bisogna lavorare di squadra per esaltarne le qualità. Oggi Dybala ha una testa diversa».

