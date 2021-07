Spalletti: «Vorrei un Napoli sfacciato. Noi non si snobba niente»

Spalletti: «Vorrei un Napoli sfacciato».

Spalletti:

Vorrei una squadra che assomigliasse a Napoli.

Mi piacerebbe una squadra sfacciata, scugnizzi di talento che traducano in pratica il loro talento su qualsiasi in campo.

L’Europa League è una competizione cui io tengo molto, così come alla Coppa Italia e al campionato e alle partite amichevoli

Se ti alleni bene per sette giorni, la partita la giochi meglio. Tengo a fare bella figura ogni qual volta entra in campo il Napoli. Io rappresento Napoli calcisticamente parlando, insieme alla società. Non si snobba niente, si fa le cose per bene. Sono abituato in campagna. Quando si va nel bosco, ci sono gli animali. Quello più feroce mette tutta la forza che ha, non dosa mai le forze. C’è una maglia sola del Napoli, quando la si indossa si fa sul serio.