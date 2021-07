Nainggolan: “Spalletti a Napoli farà un grandissimo calcio”

Radja Nainggolan, centrocampista attualmente di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Ho 33 anni, vivo bene e sereno e non devo stravolgere la mia vita. Io cerco sempre di dare il massimo ovunque io sia, se sarà a Cagliari cercherò di portarlo il più in alto possibile; se sarà all’Inter, allora proverò a giocarmi le mie chance.

Spalletti? A Napoli può fare un grandissimo calcio, gli azzurri hanno tanti giocatori di qualità e sarà una squadra molto molto fastidiosa.

Lukaku è nato e cresciuto in Belgio. Conosco bene la sua storia e sua madre, a cui è molto legato. Se gli chiedi se è belga, ti dice di sì ma si sente anche straniero: si adatta ovunque, parla tantissime lingue, mi piace molto come ragazzo. È cambiato molto, prima era molto giocherellone, invece ora è molto focalizzato sul calcio: ha cambiato mentalità, cosa che ad esempio io non ho mai fatto.