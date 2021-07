Nainggolan: “Mertens non ha avuto una stagione semplice, fa più fatica”

Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Italia-Belgio e non solo.

Non mi sono incollato davanti alla tv durante gli Europei, ma qualcosa ho visto. Il Belgio, naturalmente, ma anche le partite dell’Italia. Sfida aperta. Entrambe hanno le stesse possibilità di spuntarla. Il Belgio è a un bivio importante. Molti giocatori sono avanti con gli anni, è un ciclo che sta finendo; non resta molto tempo per vincere qualcosa di importante con la nazionale. Nel nostro Paese in tanti si aspettano qualcosa di buono, ma l’Italia è cresciuta parecchio. Non è catenacciara, prova sempre a impostare, ha un gioco propositivo e ha qualità.

Mertens? Non è facile entrare a partita in corso e risolvere. Non ha avuto una stagione semplice a Napoli. Non voglio dire che è in calo, ma è chiaro che fa più fatica.

Ci sarei potuto essere tranquillamente anche io in questa nazionale, purtroppo con Martinez è andata così. Mi piace tanto il centrocampo azzurro, sarà anche perché è il ruolo che interpreto.