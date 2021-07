«E’ difficile diventare un grande tennista se al ristorante diventi nervoso perché ti servono tardi»

Il coach di Berrettini, Santopadre, al Messaggero: «Matteo ha sempre avuto una grande educazione familiare, una determinazione feroce e una capacità di ascolto non comune»

Sul Messaggero un’intervista al coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Oggi Berrettini si giocherà la finale di Wimbledon contro Djokovic.

«L’ho detto anche a Matteo: se giochi come in semifinale, Djokovic lo batti. Contro Hurkacz è stato perfetto. Soprattutto quado ha dovuto affrontare momenti di difficoltà, come nel terzo set. Riprendersi dopo qualcosa che è andato storto: questo significa essere un campione».