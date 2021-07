Campania, 301 positivi su circa 6mila tamponi. Il tasso schizza al 5%

Il bollettino della Regione. Nessun deceduto. Pressoché invariate le terapie intensive, crescono i ricoveri ordinari

Sono 301 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Un totale calcolato su poco meno di 6mila tamponi (per la precisione 5.958), tanto da far schizzare il tasso positivi tamponi al 5%.

Nessun deceduto nelle ultime 48 ore.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 11 su 656 disponibili (contro i 12 di ieri), mentre quelli di degenza sono 180 (ieri erano 176) su 3.160 a disposizione.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 11

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 180

** Posti letto Covid e Offerta privata.