Bonucci: “Il gruppo non è la semplice somma degli individui. Io e Chiellini andiamo anche in vacanza insieme”

Il difensore della Nazionale in conferenza: “La presenza di Mattarella è una bella dimostrazione di vicinanza, non ci spaventa giocare in casa dell’Inghilterra”

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa (da remoto per precauzione) a due giorni dalla finale degli Europei contro l’Inghilterra.

La possibile vittoria è importante per tutti e per il movimento, sarebbe anche una grande iniezione di fiducia per gli italiani. Giocare in casa degli inglesi non ci spaventa. Hanno attaccanti fortissimi e dobbiamo stare attenti, sappiamo i problemi che possono crearci. Kane è tra i migliori al mondo.

I complimenti di Mourinho mi hanno fatto piacere, ma in ogni partita bisogna dimostrare di essere forti. L’Inghilterra ha un’ottima difesa con Maguire e Stones, servirà anche molta astuzia per segnare. Morata? Mi è dispiaciuto non vederlo in campo, poi ha fatto gol. I rigori li sbaglia solo chi li tira, ha sempre avuto personalità e forza, non vedo l’ora di riabbracciarlo.

Il gruppo non è la semplice somma degli individui, ma qualcosa di più grande. Lo abbiamo dimostrato dopo l’infortunio di Florenzi, Di Lorenzo si è dimostrato all’altezza ed è un grande professionista, facendo sempre la sua partita.

Mancini ci ha spinto fin da subito e abbiamo avuto voglia di ripartire, in quest’anno in più abbiamo meritato esperienza ed entusiasmo e faremo di tutto per essere all’altezza.

Io e Chiellini? Finiamo gli Europei e dopo due giorni andiamo in vacanza insieme: questo la dice tutta sul nostro rapporto.

La presenza di Mattarella è una bella dimostrazione di vicinanza, vogliamo regalargli una gioia come a tutti gli italiani. Proprio in virtù del grande entusiasmo vorrei invitare ad avere rispetto durante gli eventuali festeggiamenti.