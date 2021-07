Adani: «Allegri? Sono certo che in questi due anni avrà incamerato nuove idee…»

Il Corriere della Sera intervista Daniele Adani. A inizio luglio ha annunciato il divorzio da Sky dicendo che la scelta era stata del responsabile editoriale. Difficile non pensare che la decisione di rompere il rapporto da Sky sia arrivata per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Adani e Allegri litigarono in diretta tv nel 2019, dopo un Inter-Juve piuttosto infuocato.

Ad Adani viene chiesto cosa si aspetta dopo la vittoria dell’Italia di Mancini all’Europeo. Risponde:

Non nomina Allegri, cosa che l’intervistatore gli fa notare. Arriva così la frecciatina di Adani:

«Max torna in un posto che conosce, riprende in mano il progetto che ha contribuito a far diventare grande. Ha esperienza, conoscenza, sa scegliere i calciatori, è un tecnico scaltro e sono certo che in questi due anni avrà incamerato nuove idee…».

Torna indietro al battibecco con il tecnico bianconero in tv.

«L’opinione deve essere forte, chiara, deve interessare, come quella volta con Max: non possiamo giocare in ogni caso per lo zero a zero. Nessuna provocazione dunque. Guardiola da sempre, poi Flick, Tuchel recentemente e appunto Mancini hanno mostrato la via: si vince e si conquista la gente — soprattutto i giovani— attaccando, imponendosi con coraggio, credendo nel talento. E la rosa della Juve sarà certamente di valore alla fine di questo mercato…».