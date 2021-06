Saronni ai 70 anni di Moser: «Vinse il Giro grazie a me, lo aiutai a riprendere Fignon in fuga»

Bellissima pagina de Il Giornale, a firma Pier Augusto Stagi, per i 70 anni di Francesco Moser. Ha festeggiato a San Daniele del Friuli e c’era anche il suo rivale di sempre Giuseppe Sarroni. Il Giornale lo ha intervistato. Il racconto comincia dal loro primo scontro.

«La rivalità è scoppiata fin da subito: io passai professionista giovanissimo, a soli 20 anni, ma non avevo paura di nessuno. Poi sulle strade tricolori di Compiano (1981) la rivalità, che già aveva preso corpo, si è acuita: quello è stato il punto di non ritorno. È stato sufficiente un piccolo contatto con la spalla. Quella di Moser che intercetta la mia e io che gli butto lì a denti stretti “ma se non sai più andare in bicicletta, stattene a casa”. In verità ero stato io a toccarlo inavvertitamente e oggi posso dire che non è stata una bella idea: l’ho caricato a molla e me l’ha fatta pagare. Non l’ho più visto se non all’arrivo, sul podio con la maglia tricolore».