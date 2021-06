L’ad di Lottomatica: «Con il lockdown, scommesse illegali per 4 milioni di italiani»

Repubblica intervista Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica. Denuncia il boom di scommesse illegali a causa del lockdown. Ogni volta che il gioco legale si ferma, dice, prolifera quello al di fuori della legge.

«Una volta finita l’emergenza sanitaria, i giocatori torneranno a scommettere con la nostra rete in franchising, che conta oltre 16mila addetti, che nel frattempo si è preparata a riaprire. Sono anche fiducioso che le istituzioni supporteranno il settore, non tanto per il gettito fiscale che genera – solo noi nel 2019 abbiamo pagato 2,7 miliardi di tasse – ma, soprattutto, perché il comparto argina la criminalità. Ogni volta che il gioco legale si ferma, quello illegale prende il suo posto: secondo uno studio di Ipsos, nel 2020, in coincidenza con il lockdown, 4 milioni di Italiani hanno scommesso su un gioco illegale».