Il Tottenham non riesce a trovare un allenatore: anche Lopetegui dice no Paratici

Lo ha detto il presidente del Siviglia Castro: “Era un’offerta vertiginosa”. Sono tre mesi che gli Spurs non trovano un successore di Mourinho

Il presidente del Siviglia Jose Castro dice che il Tottenham ha fatto un’offerta “vertiginosa” a Julen Lopetegui, ma che il tecnico l’ha rifiutata. E ora la ricerca dell’allenatore per gli Spurs comincia a prendere i toni della saga. Il Telegraph sottolinea che sono tre mesi ormai che rincorrono il successore di Jose Mourinho, licenziato il 19 aprile.

La dirigenza ha inanellato una serie di brutte figure, in un caos che ha coinvolto Pochettino, Conte, Fonseca e infine Gattuso, rigettato dalla piazza.

L’amministratore delegato Fabio Paratici avrebbe contattato Lopetegui, fresco di quarto posto nella Liga, lo spagnolo preferirebbe restare in Andalusia. In un’intervista alla stazione radio spagnola Cadena SER, pubblicata sul sito ufficiale del Siviglia, Castro ha dichiarato: “Julen mi ha telefonato e mi ha detto di aver ricevuto offerte che non aveva nemmeno ascoltato, e una vertiginosa dal Tottenham”.

I giocatori del Tottenham non coinvolti negli Europei dovrebbero ritrovarsi per il ritiro pre-campionato il 5 luglio.