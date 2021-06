Galeone: «Allegri non è andato ad allenare a Napoli perché il presidente non sorride»

A Radio Kiss Kiss: “Max apprezza molto Insigne ma non so se l’ha chiesto alla Juve o se lo farà. Spalletti farà bene a Napoli, sembra duro ma è amabile”

“Max non è andato ad allenare a Napoli perché il presidente non sorride”. Giovanni Galeone spiega, scherzando, perché il suo pupillo, Max Allegri, ha scelto di tornare alla Juve invece che provare una nuova avventura sulla panchina del Napoli. Probabilmente il non-sorriso di De Laurentiis deriva dalla mancata qualificazione alla Champions, quello sì uno dei veri motivi per cui la candidatura di Allegri in azzurro è tramontata.

Ma Galeone, intervistato da Radio Kiss Kiss, dice anche che “Allegri apprezza molto Insigne”. Solo che lui “è andato via dalla Juve proprio perché c’erano delle incompetenze tecniche. Non so se lo ha mai chiesto o se lo chiederà. Adesso Max è a Capri ed Ischia”.

Galeone torna sulle sliding doors napoletane di Allegri.

“Conoscemmo De Laurentiis a Sorrento al Golden Goal insieme a Max. Ora c’è Spalletti che farà bene a Napoli, è una persona gentile ed è preparato. Sembra duro però è una persona amabilissima e credo che legherà molto con l’ambiente”.