Cristiano Ronaldo: “Futuro alla Juve? Ora penso agli Europei, quello che verrà sarà la scelta migliore”

L’attaccante della Juve e del Portogallo dal ritiro della nazionale: “Ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza dal ritiro della nazionale portoghese con cui partecipa agli Europei.

Futuro alla Juve? Ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà agli Europei, ho 36 anni ora. Ciò che verrà, sarà la cosa migliore per me. Ora sono concentrato sul torneo.

L’assenza di Cancelo non sarà un grande fattore: più ci concentriamo su qualcosa, più siamo rivolti verso altro. È stato un peccato sapere della sua positività, non abbiamo parlato del Covid-19: ci siamo stancati, ormai dobbiamo conviverci. Siamo concentrati su questa sfida, il resto non influisce.

Il mio ruolo ideale? Posso giocare ovunque sia utile per la squadra, è questa la cosa più importante, indipendentemente dalla posizione che posso preferire. L’importante è dare il proprio contributo per far vincere la squadra.