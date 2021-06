Conte: “L’Inter era la situazione più difficile, mi piacerebbe andare in America tra 5 anni”

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a DAZN, di cui si riporta un estratto.

Penso di essere una persona che non si accontenta delle situazioni comode. Penso di aver scelto la situazione più difficile. L’obiettivo quando ho firmato per l’Inter era un progetto triennale per riportare l’Inter ad avere ambizione, a tornare a giocare per obiettivi importanti. Il fatto di esserci riuscito al secondo anno è stata una grande cosa.

Fare l’allenatore sicuramente non è semplice, soprattutto se lo vuoi fare a grandi livelli e se hai anche le capacità di farlo ad alti livelli. Perché comunque le pressioni, le aspettative, lo stress è veramente tanto. Devi essere bravo a convivere e gestire certe situazioni sapendo che ti ritrovi sempre solo.

Dove mi vedo tra 5 anni? Mi piacerebbe fare delle esperienze all’estero. Mi piacerebbe andare in America.