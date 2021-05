Tuttosport: Juve, tentazione Zidane. Ancora caldi i nomi di Allegri e Gattuso

Il nodo, per il tecnico spagnolo è l’ingaggio troppo alto per i piani della Continassa. L’agente di Ringhio conosce molto bene Agnelli

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus sarebbe tentata da Zinedine Zidane in panchina, per la prossima stagione. Ma il nodo resta l’ingaggio troppo alto.

“Uno stipendio che mal si concilia, anzi, che non si concilia in assoluto con la linea aziendale che alla Continassa fa rima con il contenimento dei salari”.

La Juve, del resto, deve ancora pagare Sarri per un anno.

Ma non c’è solo Zidane,

“Allegri in quota Juventus è opzione comunque calda – con potenziale ribaltone in seno alla squadra mercato bianconera i cui rapporti con Max sono a dir poco gelidi – mentre l’ombra di Rino Gattuso non va trascurata. È molto difficile che il tecnico del Napoli resti in sella ed è altrettanto complicato immaginare che tra il suo entourage e i vertici del club bianconero manchino i contatti di qui all’estate che verrà. Chi cura gli interessi di Ringhio conosce benissimo Agnelli”.