Spezia-Napoli, Manolas e Rrahmani al centro della difesa, ma anche Di Lorenzo può fare il centrale

Sul CorSport. I due hanno giocato assieme solo 16 minuti, contro l’Udinese, e non fu una prestazione memorabile. Il Napoli è in emergenza

Contro lo Spezia, il Napoli dovrà fare a meno di Maksimovic e Koulibaly. La scelta sembra obbligata, ovvero schierare Manolas e Rrahmani. L’unica volta che hanno giocato insieme è stata per 16 minuti, a Udine.

“Manolas si arrese subito, un quarto d’ora appena, e Rrahnani, debuttante che si ritrovò allo sbaraglio dopo essere rimasto per quattro mesi in panchina, sorseggiò quell’amarissimo calice dell’ignominia che viene riservato a chi ne fa una grossa, ma grossa assai”.

Quando il punteggio era sull’1-0 per il Napoli, Rrahmani favorì il pareggio di Lasagna. Era il 10 gennaio.

Ora in difesa è emergenza, ma ci sarebbe la possibilità di utilizzare come centrale Di Lorenzo.

“L’emergenza, quindi, è anche adesso, in una difesa – che però ha comunque ampie alternative (volendo, come ultima soluzione, c’è Di Lorenzo che sa fare il centrale) – privata del suo fuoriclasse, al quale ha già dovuto rinunciare per dieci volte”.