Sconcerti: “scudetto Inter tra le difficoltà della proprietà, Conte è diventato uomo di stato”

Lo scudetto dell’Inter, l’analisi di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera.

È stato uno scudetto diverso perché vinto in mezzo alle difficoltà dei proprietari. Non ricordo una situazione del genere. Qui è venuta in piena luce l’altra metà di Conte. Nella solitudine è diventato uomo di stato, ha smesso di sentire il rumore dei nemici e si è messo al centro di tutto. Nessuno si è accorto di niente. Il patto di spogliatoio ha retto fino in fondo. Non è normale nel calcio. È infine uno scudetto diverso perché non compie la strada, l’inizia. Conte sa bene che adesso c’è un inserimento in Europa da trovare. L’Inter non è una squadra facile da migliorare perché può avere bisogno solo di grandi giocatori.