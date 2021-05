Ruggeri: “La formazione della Nazionale Cantanti è la più difficile del mondo: bisogna far giocare i forti, i famosi e chi si impegna”

Enrico Ruggeri, cantante e capitano della Nazionale Cantanti, ha rilasciato un’intervista al Giornale.

La Rai ha iniziato a disinteressarsi dell’evento nonostante la Partita del Cuore fosse per lei il secondo evento seriale più continuativo dopo il Festival di Sanremo. Prima ci precedeva Miss Italia, ma adesso anche Miss Italia non è più in Rai. A Mediaset invece abbiamo trovato grande interesse e una squadra vincente. La miscela adatta per una partita del genere che arriva, oltretutto, anche a celebrare i quarant’anni della Nazionale Cantanti.

La formazione della Nazionale Cantanti è la più difficile del mondo perché bisogna far giocare i più famosi per soddisfare il pubblico ma anche i più forti e infine premiare chi si spende davvero in tante attività a sostegno di questa squadra.