Repubblica: si va verso il taglio della Serie A a 18 squadre per decongestionare calendari

La nuova Champions League imporrà 100 partite in più e richiede 7 finestre aggiuntive. I club compatti nella decisione di escludere la Serie C dalla Coppa Italia

La Serie A è compatta: i club sono tutti d’accordo nel voler tagliare fuori le società di Serie C dalla Coppa Italia. Repubblica scrive:

“hanno una visione comune: far fuori dal torneo i pesci piccoli. Solo tre settimane fa, mezza Serie A si ribellava alla Superlega e all’idea di un torneo esclusivo”.

Il pretesto è quello di snellire i calendari, ma in realtà

“si eliminano i primi 2 turni in cui i club di A stavano alla finestra e che non interessavano alle tv. L’obiettivo è incassare 40 milioni (oggi la Rai ne paga 35 per Coppa e Supercoppa)”.