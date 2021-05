Repubblica: la Serie A tratta col Governo per riaprire gli stadi l’ultima di campionato

L’esecutivo è disponibile a permettere l’ingresso a mille persone per impianto, ma Lega e Figc vorrebbero un calcolo sulla percentuale di spettatori. Il Cts non sembra favorevole a dare l’ok

La Lega Serie A tenta di aprire gli stadi al pubblico almeno per l’ultima giornata di campionato. Lo scrive Repubblica.

“La Lega Serie A tenta il colpo e da tempo chiede che per la chiusura del campionato, il weekend del 15-16 maggio e domenica 23, possa entrare un po’ di pubblico negli stadi”.

Del resto, ci sarebbe già l’intenzione di aprire al 20% degli spettatori (quindi a 4mila persone) il Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Dal Pino e Gravina fanno da tempo pressioni sul Governo per il ritorno del pubblico in Serie A, ma non hanno ancora ricevuto una risposta.

“Riguardo al campionato, è stata chiesta la riapertura degli stadi nelle ultime due giornate per far sì che ogni squadra giochi una partita sul suo campo. Sembra però impossibile che arrivi il via libera alla penultima, mentre sull’ultima ci sono alcune chance. L’esecutivo è disponibile a permettere l’ingresso a mille persone per impianto, ma Lega e Figc preferirebbero il calcolo basato sulla percentuale di spettatori. La questione è comunque complicata. Il Cts al momento non sembra molto favorevole a dare l’ok alle richieste dalla Lega sulla serie A“.

Oggi il sottosegretario alla Salute, Costa, incontrerà il presidente della Lega Serie A per discuterne.

A giocare a favore del 20% degli spettatori sugli spalti nell’ultima giornata di campionato c’è il fatto che ad aprire la pista e quindi a rodare l’organizzazione ci sarà stata già la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, ma in campionato gli impianti coinvolti sarebbero 10, non uno solo, il che complicherebbe i controlli.

A metà maggio sarà verificato l’andamento dell’epidemia. Se i dati saranno buoni, si potrà pensare alla riapertura parziale degli impianti.