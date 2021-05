Pirlo: “Sono sereno. Gli insulti a mio figlio sono un problema sociale”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida con l’Udinese.

L’Udinese è una squadra fisica con giocatori tecnici: prendono pochi gol e si difendono bene. Ci attende una partita difficile e noi abbiamo un obiettivo in testa. Sappiamo che è un momento delicato, con cinque partite e la finale di Coppa Italia.

Cristiano Ronaldo sta bene, giocherà con Dybala perché Morata non è al massimo, ha avuto un problema al polpaccio e vedremo se sarà o meno convocato. Danilo sta bene, Chiesa meno, non è ancora al 100%: sarebbe rischioso mandarlo subito in campo. Anche Kulusevski è in buone condizioni, potrebbe partire dall’inizio. Chiellini è concentrato su quello che abbiamo da fare adesso.

Io sto bene, ho parlato con la proprietà come ogni volta che viene, sono tranquillo. Sono sereno e concentrato su quello che devo fare, non rimango influenzato da tutte queste voci sul mio successore. Gli insulti a mio figlio? Non sono una novità, mi dispiace per lui perché non c’entra nulla, gli ho spiegato che non deve farci caso. Questo è un problema sociale.