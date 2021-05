Pirlo: “La Juve non deciderà la mia riconferma con la partita domani”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Io mi riconfermerei, sento di aver fatto il mio lavoro al 100%. Cristiano Ronaldo lo vedo ancora in bianconero”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con il Bologna in conferenza stampa.

Il Bologna è un’ottima squadra, sarà una gara difficile come all’andata. Eravamo morti dopo il Milan ma ci siamo rialzati, dobbiamo pensare prima a noi stessi: dovremo fare la nostra partita per non avere rimpianti. Ho fatto delle scelte in base alla squadra che andavamo ad affrontare. Forse ho sbagliato le scelte di alcuni giocatori ma sono state sempre scelte così.

Io mi riconfermerei, se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che ti scorre nelle vene. Non credo che la società deciderà in base a quello che accadrà domani, penso che si sia fatta un’idea durante la stagione e non si prendono decisioni in base all’ultima partita. Sento di aver fatto il mio lavoro al 100%.

Cristiano Ronaldo lo vedo ancora in bianconero e concentrato, l’ha dimostrato anche in finale di Coppa Italia. Buffon è un monumento del calcio, siamo cresciuti insieme ed è ammirevole vederlo allenare con la voglia di un ragazzino.