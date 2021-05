Pirlo: «Io mi vedo seduto qui. Penso di aver fatto il mio lavoro cercando di dare il massimo»

A Sky: Se non fossi l’allenatore della Juve suggeriresti ad Agnelli di tenere l’allenatore? «E certo»

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, appena approdata in Champions grazie al pareggio del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky

«Non mi hanno comunicato niente, era importante per noi raggiungere l’obbiettivo della Champions e non dipendeva solo da noi. Oggi non dovevamo avere rimpianti e pensare solo a noi»