Paratici: “Il mio contratto è stato in scadenza tante volte in questi anni ma non è mai stato un problema”

Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita col Milan.

Rimangono ancora tre gare, quindi non si deciderà stasera in un senso o nell’altro, quindi non bisogna andare troppo oltre nel valutare questa partita. Le voci di mercato, non solo nel caso di Donnarumma, sono sulla bocca di tutti. Ormai il calciomercato sembra durare tutto l’anno, le abbiamo vissute normalmente. È un bravo calciatore di proprietà del Milan, siamo concentrati tutti sulla partita.

Ci fa sempre piacere la presenza di John Elkann, sappiamo il peso che ha non solo per la Juventus ma in Italia. Siamo molto felici di averlo qui.

Nella Juventus le decisioni vengono prese in modo collegiale da me, dal presidente, da Nedved e da Cherubini e prima c’era Marotta. Se ne discuteva sempre tra noi, per poi uscire con una decisione unanime. Il mio futuro? Siamo molto concentrati sul risultato sportivo da raggiungere e lo pretendiamo anche da noi stessi. Il mio contratto è stato in scadenza tante volte in questi undici anni ma non è mai stato un problema e quando sarà il momento se ne parlerà.