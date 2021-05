Paire, un cinico romantico: “Gioco per il pubblico, e per i soldi. Le classifiche non servono a niente”

C’è un motivo se tutti parlano, ora, di Benoit Paire. Anche al di fuori della nicchia tennistica che già adorava/odiava il francese barbuto tutto talento e follia. Ma è un motivo sbagliato. Paire è sì un “buffone che non fa più ridere”, come scrive oggi L’Equipe, ma è anche a modo suo – cialtrone, inopportuno – un rivoluzionario: sta sbattendo in faccia a tutti l’ipocrisia del tennis che rincorre le classifiche. Si muove nel Tour come un virus: ha studiato il sistema dei ranking congelati, e ora spiega a tutti come mai s’è rotto il giocattolo.

La conferenza stampa-fiume a Roma, dopo aver perduto da Travaglia al primo turno, è un manifesto – l’ennesimo – di questa sua battaglia. Ne parla come se fosse la cosa più naturale al mondo. E non tralascia niente, compresa la critica al torneo, che ogni volta che si ritrova contro un italiano, gli riserva un trattamento di sfavore. Gli era già successo con Sinner lo scorso anno:

“Intanto, per cominciare, mi sono vaccinato due giorni fa. Ho chiesto dunque di poter giocare il più tardi possibile perché per me il vaccino è una cosa molto importante e penso che lo sia per tutti quanti. Per questa ragione sono potuto arrivare a Roma solo ieri sera. Mi fa ancora un po’ male il braccio dopo l’iniezione, è un po’ complicato alzarlo ma lo sapevo; ho chiesto di giocare tardi e alla fine mi sono trovato a giocare stamattina alle 10. Questo vuol dire che non ho neanche potuto palleggiare un po’ qui e non ho potuto allenarmi gli ultimi giorni“.

Paire entra nel vivo della sua guerra ideologica al sistema. Dice che giocare senza pubblico, per un tennista estroso come lui, è come fare un allenamento. E lui quindi si comporta come in allenamento. Se gli danno un po’ di pubblico si sveglia e magari vince.

“Il risultato alla fine non è molto importante, ciò che importa è aver ritrovato il campo, aver giocato un po‘. Come ho detto già altre volte, per me si tratta soprattutto di un allenamento finché ci sono gli stadi vuoti. Ne ho già parlato ed è ciò che provo. Quando sono arrivato lo stadio era a porte chiuse, tutto vuoto, senza neanche un tifoso, ed è difficile sapendo bene che tipo di atmosfera c’è a Roma di solito; ho già giocato bene qui in passato e conosco bene quell’atmosfera e vedere lo stadio così per me è un po’ dura.

“Voi mi conoscete, sapete che sono alquanto sensibile. Quando eseguo bei colpi ora vengono trasmessi solo su Tennis TV e intorno al campo c’è il silenzio totale; che faccia un errore o un vincente, è esattamente la stessa cosa, quindi ho davvero la sensazione di trovarmi in allenamento e non in gara. Non voglio gettare la spugna ma, in simili condizioni, non riesco ad essere competitivo. Cerco di fare il possibile”.