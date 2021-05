Osimhen è l’arma in più del Napoli, CR7 il peggiore nel disastro bianconero

I top e flop dell’ultimo turno di campionato. Chabot frastornato dal nigeriano, ottimo Brahim Diaz

Top

Osihmen (Napoli) 6 reti nelle ultime 8 gare e doppia cifra in azzurro prima di Cavani e Higuain. È l’arma in più, grazie ad una velocità e facilità di corsa non comuni di un Napoli che aspira alla Champions.

Vlahovic (Fiorentina) Due goal da autentico rapace dell’area di rigore, sfruttando a dovere gli assist di Biraghi e Pulgar. Con 21 goal realizzati sale al secondo posto in classifica marcatori.

Diaz (Milan) Migliore in campo. Il goal realizzato è da incorniciare e da raccontare a figli e nipoti. Si procura un calcio di rigore sbagliato da Kessié. È autore di un’ottima partita anche in fase di distruzione del gioco avversario.

Flop

Cristiano Ronaldo (Juventus) Nel disastro dell’attacco bianconero il top player riesce nell’impresa di essere il peggiore in campo. Nessun colpo decisivo, nessun assist illuminante, nessuna giocata decisiva.

Masiello (Genoa) Anello debole della approssimativa difesa del Grifone. Un suo sciagurato ed inopportuno retropassaggio condanna il Genoa.

Chabot (Spezia) Frastornato da Osihmen: non riesce a contenerlo in nessun modo Il secondo gol del nigeriano è l’istantanea perfetta della sua gara: disastrosa.