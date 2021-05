Napoli-Verona, cambia il quarto uomo: non più Fourneau ma Dionisi

Un cambio dell’ultim’ora nella squadra arbitrale. Sarà l’arbitro abruzzese a svolgere il ruolo di quarto ufficiale allo stadio Maradona. Per il resto tutto invariato

Il quarto uomo nella sfida di stasera tra Napoli e Verona non sarà più Fourneau, come da designazione iniziale, ma Dionisi. C’è stato un cambio da parte dell’Aia. Il quarto uomo originariamente designato, Francesco Fourneau di Roma 1, è stato sostituito da Federico Dionisi di L’Aquila. Per il resto, è tutto confermato, sia per la terna arbitrale che per Var e Avar.

L’arbitro sarà Chiffi. Gli assistenti Longo e Valeriani. Al Var ci sarà Nasca. Avar è Cecconi. Quarto uomo, come detto, Dionisi.