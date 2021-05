Napoli-Verona, Alvino dà la formazione: giocano Bakayoko e Lozano

Su Twitter parla di scelte già fatte. Tra i pali confermato Meret. Osimhen centravanti. Alle sue spalle, accanto al messicano, agiranno Zielinski e Insigne.

Su Twitter, Carlo Alvino ha pubblicato la formazione che sceglierà Gattuso per l’ultima partita di campionato, domani sera, contro il Verona di Juric. Parla di scelte già fatte da parte del tecnico partenopeo. Scelte che vedono tra i pali, ancora una volta, Meret. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj, a centrocampo Bakayoko con Fabian. In attacco, il centravanti è Osimhen. Alle sue spalle agiranno Lozano, Zielinski e Insigne.

#NapoliVerona ultima panchina azzurra domani per Gattuso che vuole chiudere alla grande la sua avventura napoletana e scelte già fatte: Meret; Di Lorenzo Manolas Rrahmani Hysaj; Bakayoko Fabian Ruiz; Lozano Zielinski Insigne; Osimhen. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/BFe6lqJcUX — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 22, 2021