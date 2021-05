Mihajlovic: «Abbiamo perso e fatto una brutta figura, viene il latte alle ginocchia»

A Sky: «Abbiamo fatto errori da dilettanti. Se guardi questa squadra pensi: ‘come è possibile che questi non sono retrocessi?’».

Nel post partita di Bologna-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

«Non la commentiamo che è meglio».

Cosa si aspettava che il Bologna non ha dato, stasera?

«Di giocare la partita, sono usciti tutti i mostri difensivi, con una squadra come la Juve che quando gli capita una palla gol la butta dentro. Non c’è stata partita, non era difficile da immaginare. Difficoltà? Ne abbiamo trovate in tutti i settori del campo. Abbiamo fatto errori da dilettanti».

Non si deve buttare via una stagione per una partita.

«Quello che è successo e quello che abbiamo fatto, non siamo mai andati nella lotta per non retrocedere. Se guardi questa squadra pensi: ‘come è possibile che questi non sono retrocessi?’. Questa era una partita che si poteva anche perdere ma senza fare brutta figura, invece abbiamo perso e fatto pure una brutta figura. Quando nel calcio non metti la testa non vai da nessuna parte. È il nostro limite, lo è stato tutto l’anno. Con partite così ti viene il latte alle ginocchia».