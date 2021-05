Mancini sul rinnovo: «Non sarebbe stato giusto lasciarsi, non vinciamo da troppi anni»

Roberto Mancini ha rinnovato con la Nazionale italiana fino al 2026. Queste le parole del ct dopo la conferma della notizia da parte del presidente Figc Gabriele Gravina.

“Sono molto felice, ringrazio la Figc e il presidente. È un bellissimo momento. La nostra speranza è che questo lavoro possa dare dei frutti molto velocemente anche se sappiamo che a volte bisogna aspettare un po’ di più. Abbiamo una buona squadra e pensiamo di poter costruire per il futuro. Mi piacerebbe continuare questo lavoro e vorrei lasciare qualcosa di importante. L’Italia deve partire sempre per vincere, ed è importante che la nostra squadra sia presa ad esempio anche per come ha lanciato tanti giovani che fino a poco tempo fa non giocavano in Serie A”.