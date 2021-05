La Stampa: «La Juventus non ha gradito la frase di Paratici a Sky sulle decisioni collegiali»

La Juventus non ha gradito la frase di Paratici a Sky.

A La Stampa, nell’articolo dedicato alla crisi della Juventus, viene messo in evidenza che nel club non sono state gradite le parole di Paratici a Sky. Paratici ha parlato di decisioni collegiali mentre nel club ritengono che le responsabilità siano individuali, individualissime.

Non è un caso che prendano quota le voci su Paratici al Bayern Monaco: in fondo, il progetto cui Pirlo, parole sue, ha dovuto adattarsi, gli appartiene. Ed è fallito. Cercava la rivoluzione estetica, ha peggiorato risultati economici e sportivi tenendo due allenatori a libro paga per due anni di fila. Pare, a proposito, che qualcuno in società non abbia gradito la specificazione fatta a Sky nel prepartita sulle «decisioni sempre collegiali»: l’hanno interpretata come una fuga da responsabilità, in molti casi, individualissime.