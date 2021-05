La Campania resta gialla, ma l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti è ancora alta

Dovrebbe essere di 50 contagi ogni 100mila abitanti, mentre la settimana scorsa si è assestata a 95 casi. Ancora lontano il passaggio al bianco

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che l’Italia è finalmente tutta gialla.

“Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”.

Anche la Campania, dunque, mantiene il colore già attribuitole. I numeri, però, non sono ancora da zona bianca.

L’Rt della nostra regione è sullo 0,7 e il rischio in cui è catalogata la Campania è basso (anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sotto la soglia di allarme), ma restiamo la seconda regione di Italia (dopo la Lombardia) per casi segnalati. A restare alta è soprattutto l’incidenza del numero di casi ogni 100mila abitanti. Dovrebbe essere di 50 contagi ogni 100mila abitanti, mentre la settimana scorsa si è assestata a 95 casi.