Il video (con Salah) in cui Spalletti mostra quali sono i comportamenti giusti di un calciatore

In conferenza stampa battibecca con i giornalisti: «Mi avete preso per il culo per anni» e spiega come si crea lo spirito di squadra

Ai tempi in cui Luciano Spalletti allenava la Roma, alla vigilia di una partita contro l’Empoli, tenne una conferenza stampa con Mohamed Salah. Diventò l’occasione per spiegare alla stampa cosa intendesse per “comportamenti giusti” in campo, da parte dei giocatori. Si veniva da un match con il Palermo. Spalletti mostra ai giornalisti presenti un video in cui l’egiziano effettua uno spettacolare recupero palla attraversando tutto il campo per difendere.

Spalletti esordisce dicendo:

«Vogliamo raggiungere obiettivi importanti, e per farlo servono cultura, un metodo, uno stile. Io per primo, per acquisire questo, devo dare l’esempio, devo far vedere qual è la strada per raggiungere questo obiettivo. Accanto a me voglio i giocatori più forti, più rappresentativi. Penso che a volte si faccia confusione su quali sono i messaggi veramente importanti e forti».

Poi introduce il video su Salah.

«Mostra un comportamento pazzesco, che non riguarda il recupero della palla o il gol. Guardate Salah. E’ semplice: mi avete preso per il culo per anni sui comportamenti giusti, questo lo è. Non è il gesto del gol, lo porto come esempio perché questo comportamento è sul 4-0, dopo che lui ha fatto 2 gol, al 30simo del secondo tempo. Questo è un esempio di comportamento, su come deve essere la strada. Se riusciamo a far fare questo comportamento a tanti della rosa, allora ci possiamo togliere delle soddisfazioni e riavremo poi quella squadra che ha un cuore unico, perché si aiutano, fanno le cose per gli altri. Lui aveva già preso 10 in pagella sui giornali, per il gol, però questo è il comportamento fondamentale. Questi sono i comportamenti giusti».