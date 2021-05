Il Napoli nel 2017 era cresciuto del 2.657,2%. L’addio alla Champions certifica la fase calante

Calcio e Finanza ricorda che De Laurentiis è riuscito a chiudere coi bilanci in attivo per 10 anni su 16. Il suo CdA negli anni ha incassato 32 milioni di euro

C’è stato un tempo, anno 2017, in cui il Napoli registrava una crescita “made in De Laurentiis” del 2.657,2%. Il Presidente del Napoli l’aveva portato dal fatturato di 11 milioni di euro nel 2005 a ricavi record per 308 milioni di euro nel 2017, quando fu ceduto con maxi plusvalenza Higuain. Quello è stato il picco gestionale della sua gestione. Ora il Napoli, complice la batosta della mancata qualificazione Champions affronta un calo, una discesa.

Calcio e Finanza fa un riassunto della situazione finanziaria del club, come a mettere un punto. E ricorda che il Napoli ha chiuso il bilancio in utile in dieci delle sedici stagioni con De Laurentiis, con un risultato netto positivo per quasi 110 milioni di euro.

Una crescita che ha avuto riflessi positivi anche per il suo CdA, praticamente tutto in famiglia, che finora ha incassato 32,5 milioni di euro di compensi.

La FilmAuro, la holding di famiglia al 30 giugno 2019, ultimi dati disponibili, dipendeva per il 93% proprio dagli azzurri.