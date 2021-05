Il Lille di Galtier vince, segna come l’Olanda di Cruyff e si avvicina all’impresa modello Leicester

Battuto il Lens 3-0. Se vince le prossime due giornate, si aggiudica la Ligue1 e sconfigge il Psg . L’allenatore Galtier piace molto a De Laurentiis

Il Lille di Galtier ha vinto ancora e adesso mancano solo due partite al sogno di vincere la Ligue1. L’ex squadra di Osimhen ha battuto 3-0 il Lens fuori casa e si è portata a più quattro sul Psg che deve ancora giocare.

Il destino è tutto nelle mani del Lille che, se dovesse vincere le prossime due partite (in casa contro il Saint-Etienne e fuori casa contro l’Angers), vincerebbe il campionato francese riuscendo nell’impresa di sconfiggere il multimilionario Psg. Sarebbe un successo paragonabile a quello del Leicester di Claudio Ranieri. Non è proprio la stessa cosa: la Premier è più difficile e il Leicester non era la quarta squadra più ricca. Ma il Lille certamente non era tra i favoriti, soprattutto dopo la campagna cessioni della scorsa estate: oltre a Osimhen, è stato venduto anche Gabriel all’Arsenal.

Il Lille ha vinto con doppietta del suo cannoniere il turco Burak Yilmaz e terza rete di David acquistato dal Gent per rimpiazzare Osimhen. Il primo gol ha ricordato quello dell’Olanda di Cruyff nella finale mondiale del 1974: un calcio di rigore assegnato senza che gli avversari toccassero palla. È successo anche stasera. Il Lille ha tenuto palla un minuto e poi ha subito il fallo. Ha trasformato Burak Yilmaz che poi ha raddoppiato con un missile di sinistro quando la squadra di Galtier era già in vantaggio di un uomo.

Galtier è uno dei quattro allenatori che fanno parte della rosa dei papabili di Aurelio De Laurentiis. Gli altri sono Allegri, Spalletti e Simone Inzaghi. Va menzionato anche Sarri.

Perché al Napoli farebbe bene Galtier

Galtier: «Allenare crea dipendenza. Senza l’avventura umana, questo lavoro non ha senso»