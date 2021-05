Ibrahimovic out per le prossime due giornate, ma ci sarà per gli Europei

Sky Sport racconta di una visita a cui si è sottoposto il giocatore: non sarà a disposizione dei rossoneri per le ultime partite di campionato

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione del Milan per le due gare che restano da giocare in campionato, ma ci sarà agli Europei: lo riporta Sky Sport, che racconta di una visita a cui si è sottoposto al giocatore, da cui non sono emersi danni gravi al ginocchio ma solo qualche problema risolvibile alla cartilagine. I tempi di recupero stimati sono in tre settimane.