Gli ultras della Roma incontrano la squadra: “Ora non mollate nulla in campionato”

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta il confronto tra tifosi e squadra dopo la gara con lo United. Spunta anche uno striscione duro a Trigoria

Neanche l’ingaggio di Mourinho li ha placati. Circa 200 tifosi della Curva Sud della Roma hanno esposto uno striscione a Trigoria: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai“. Il tono imperativo del messaggio in realtà è più simbolico che effettivo, come scrive l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

I tifosi infatti hanno incontrato i giocatori più rappresentativi della squadra, chiedendo di dare il massimo e di non mollare nulla nelle gare che restano del campionato, anche perché una di queste è il derby con la Lazio. Gli ultras non vogliono altre brutte figure e si rivolgono alla squadra e alla società. Degli agenti delle forze dell’ordine hanno seguito a distanza l’incontro, il quotidiano riporta che tutto si è svolto nella massima civiltà e nel massimo rispetto. Ci mancherebbe.