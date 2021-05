Gazzetta: Sarri ha perso allo sprint, venerdì era in programma un incontro tra la Roma e Ramadani

La disponibilità di Mourinho a trattare, però, ha sorpreso tutti. Di fronte al suo sì nessun altro candidato avrebbe potuto resistere

“Guai a non dare retta ai vecchi adagi. «Chi entra in conclave Papa, ne esce cardinale», ammonivano un tempo. Così è successo a Maurizio Sarri”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. La pista che portava al tecnico di Figline per la panchina della Roma era reale. E caldissima. Lo dimostra il fatto che per venerdì prossimo era in programma un incontro con l’agente del tecnico. Ma ci si è messo di mezzo Mourinho.

“La dimostrazione è che per venerdì, cioè il giorno dopo il match di ritorno della Roma contro il Manchester United, era in agenda un incontro tra Pinto e lo stesso Ramadani. La disponibilità di Mourinho a trattare, però, ha sorpreso tutti, anche gli stessi dirigenti giallorossi, che nel giro di una settimana, sottotraccia, hanno portato avanti i contatti con Mendes, manager del portoghese, senza chiudere la porta ad altri candidati”.

I Friedkin hanno incontrato Mou a Londra prima dell’andata della semifinale con lo United, incassando il suo sì. Un sì, scrive la rosea, davanti al quale “non avrebbe potuto resistere nessun altro candidato, neppure Sarri”.