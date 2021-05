Gazzetta: Mertens è in calo, Gattuso si affiderà a Osimhen fino alla fine della stagione

Per centrare l’obiettivo della Champions, il Napoli dovrà vincere tutte e quattro le gare che restano alla fine del campionato. La Gazzetta dello Sport scrive che Gattuso si affiderà a Osimhen fino al termine della stagione.

“E’ innegabile che Gattuso si affiderà al suo attaccante per centrare l’obiettivo stagionale. Nel pareggio di domenica pomeriggio è emerso qualcosa di nuovo, un calo fisico nei giocatori simbolo come Insigne, Mertens, Zielinski, tanto per citarne qualcuno, che ha permesso il ritorno del Cagliari e il gol di Nandez. Osimhen, invece, s’è distinto, per impegno e, soprattutto, per concretezza. È stato un tormento per Godin che l’ha dovuto rincorrere senza mai prenderlo, fino a quando il ragazzo non si è dovuto arrendere alla capocciata di Ceppitelli che l’ha messo fuori uso costringendolo ad uscire. Un infortunio sul quale nessuno si è soffermato e nessuno mai ha pensato che potesse impedirgli di saltare la trasferta di La Spezia. A cominciare da Gattuso che si affiderà alle sue prodezze per non perdere punti pesanti che, a questo punto, potrebbero essere decisivi per il futuro europeo”.