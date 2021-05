Gazzetta: le priorità di Adl con i 50 milioni della Champions sono Insigne e Spalletti

Un tesoretto che servirà al presidente per risolvere le questioni in sospeso e creare un Napoli ambizioso e vincente

I 50 milioni della Champions, se l’obiettivo sarà centrato, serviranno a De Laurentiis per risolvere la questione del rinnovo di Insigne e assoldare il nuovo tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Un traguardo di prestigio, che potrebbe garantire un tesoretto di 50 milioni di euro, aiutare il club a sistemare le situazioni in sospeso e imporgli investimenti mirati per rendere più competitivo l’attuale organico. Al termine del campionato, il presidente avrà diverse questioni da risolvere. Quella del rinnovo di Insigne, per esempio, che non è secondaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore”.