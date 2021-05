Gazzetta: il ritorno di Mou in Italia farà alzare l’asticella ai club con le panchine in bilico

Sulla Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro commenta la notizia di Mourinho nuovo allenatore della Roma.

Con l’ingaggio dello Special one, il club giallorosso

Ma il ritorno di Mou in Italia non rilancia solo la Roma, ma l’intero campionato di Serie A.

“Perché farà alzare l’asticella alle società con le panchine in bilico. Crescono ora le aspettative delle altre tifoserie e cadono di colpo piste minori, “piani B” e conferme raccogliticce di attuali tecnici in affanno. L’effetto Conte conferma che senza un grande tecnico non arrivano grandi risultati. Alla finestra ci sono ancora Allegri, Spalletti e Sarri. Se si piazzassero tutti avremo tanti top coach in panchina. Ma nessuno ha la capacità mediatica e la bacheca ricca come José che ha vinto dappertutto e sa fare tutto. Allenare, comunicare, gestire”.