Gazzetta: il no di Allegri dovrebbe essere scontato. Torna in pole Spalletti

Il giorno dopo l’addio di De Laurentiis a Gattuso, la Gazzetta dello Sport fa il punto su chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli.

Il no di Allegri, ora, dovrebbe essere scontato.

L’attesa per il sì di Allegri è svanita al triplice fischio di Chiffi. Il Napoli è rimasto fuori dalla Champions, per il secondo anno consecutivo, e dovrà rinunciare al grand e progetto che De Laurentiis avrebbe voluto avviare con l’ex allenatore della Juve.

Torna in pole Spalletti

Probabilmente, il presidente si prenderà qualche giorno di tempo per valutare ogni cosa prima di convocare il nuovo tecnico per la firma. Fermo restando, in ogni modo, che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo con De Laurentiis