Gazzetta: Gattuso libera la Fiorentina, non ci sono le condizioni per accettare la panchina

Le sue quotazioni sulla panchina viola scendono vertiginosamente. Al tecnico non sono piaciuti gli attacchi di Commisso alla stampa e il clima del Franchi

“Rino Gattuso non ha fatto retromarcia con la Fiorentina, piuttosto ha intuito che almeno oggi non ci sono le condizioni. Probabilmente molte cose non gli sono piaciute, non soltanto relative alle strategie di mercato ma a comportamenti, omissioni, atteggiamenti”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che indica anche la percentuale di possibilità che Gattuso occupi la panchina della Fiorentina la prossima stagione: è scesa dal 75 al 20%.

Fino a qualche giorno fa, la disponibilità del tecnico verso la Viola era totale, anche se sapeva che “i rischi sarebbero stati superiori alle certezze”. Diversi i rebus da risolvere, scrive la rosea:

“Un organico da potenziare per almeno quattro o cinque undicesimi, diverse situazioni contrattuali da risolvere”

la conferma o meno di Ribery e Vlahovic.

Poi qualcosa è cambiato.

“Poi magari ascolti una conferenza stampa ricca di cianuro e di assalti alla stampa, come se i giornalisti fossero gli unici responsabili di due anni neri, e ti viene più di qualche dubbio. Assaggi il “Franchi” con il Napoli, quasi una visita in anteprima della tua prossima casa, e noti atteggiamenti che non ti piacciono. Ripensi alla storia dell’organico e tiri le somme: sentiamoci liberi di andare ognuno per la rispettiva strada di competenza. Cosi ha detto Gattuso alla Fiorentina, situazioni del genere sono l’anticamera di una risposta negativa e definitiva”.

Ora il tecnico vuole aspettare di capire cosa accadrà sulle altre panchine della Serie A per poi valutare cosa fare. All’orizzonte c’è anche la Lazio. Se la firma sul rinnovo di Inzaghi non dovesse arrivare, Gattuso potrebbe essere un candidato per Lotito.