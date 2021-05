Donnarumma: «I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, ma bisogna sopportare anche le critiche»

In una diretta Twitch, il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, invia un messaggio distensivo ai tifosi milanisti dopo l’incontro con una rappresentanza di ultras a Milanello.

“I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna anche saper sopportare delle critiche anche quando le cose non vanno bene. Sicuramente ti danno qualcosa in più. Purtroppo ultimamente non ci sono, ma quando ci sono ti danno tanto. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. In questo periodo non ci sono e li aspettiamo”.

Donnarumma ha anche parlato dell’Europeo:

“È il mio primo torneo internazionale, ma la sto vivendo tranquillamente. L’ansia c’è, però sono tranquillo e sereno, so che possiamo e dobbiamo far bene, siamo un grande gruppo. Non vedo l’ora di iniziare. Tra le avversarie quella che più ci può dar fastidio secondo me è la Francia. Ha grandi calciatori. Non so dire chi sarà la sorpresa, spero di arrivare fino in fondo, delle altre non ne parlo”.