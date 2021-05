Di Marzio: Spalletti ha firmato per il Napoli, manca solo l’annuncio

Torna in panchina dopo due anni di stop. È il nono allenatore dell’era De Laurentiis: da Ventura a lui il terzo toscano dopo Mazzarri e Sarri

Spalletti ha firmato per il Napoli. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Lo afferma Gianluca Di Marzio che a Sky dichiara che il tecnico toscano – di Certaldo – ha firmato il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Manca l’annuncio, ma le firme ci sono. Quindi Spalletti guiderà il Napoli nella prossima stagione. Per lui un contratto biennale: ingaggio da 2,7-2,8 milioni. Spalletti torna in panchina dopo due anni di stop forzato, pagato dall’Inter. Ha allenato l’Udinese, la Roma, lo Zenit, di nuovo la Roma e poi l’Inter. È il nono allenatore dell’era De Laurentiis a Napoli: Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e infine Spalletti.