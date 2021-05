Deschamps convocherà Benzema per gli Europei, a quasi sei anni dall’ultima volta

L’indiscrezione è di Le Parisien, il ct della Francia ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e accogliere l’attaccante del Real Madrid

Karim Benzema farà parte della nazionale francese che giocherà i prossimi Europei. A riportarlo è Le Parisien, che spiega come Didier Deschamps abbia deciso di richiamarlo a cinque anni dall’ultima volta. La rottura di Benzema con la Francia è arrivata nell’autunno 2015, quando scoppiò il caso relativo al sextape che coinvolgeva anche Valbuena. Quindi le dichiarazioni durissime dell’attaccante, che accusò il ct di aver ceduto alla pressione di una parte razzista del Paese.

Il quotidiano francese spiega poi come effettivamente Deschamps spesso ha comunque considerato calciatori con cui non aveva ottimi rapporti, come Ben Arfa, Gignac e Rabiot. A suo avviso, la convocazione di Benzema è opportuna da un punto di vista sportivo e non rappresenta un rischio per l’armonia del gruppo.