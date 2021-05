Dall’Inghilterra: il Real Madrid valuta l’opzione Ancelotti per il post Zidane

Nel 2014 Ancelotti vinse la Champions con i Blancos. Per Zidane probabile la pista Juventus

Il Daily Mail scrive che il Real Madrid starebbe valutando l’opzione Carlo Ancelotti per sostituire Zidane, dato in uscita dal Real Madrid (Marca oggi scrive che il tecnico avrebbe già comunicato allo spogliatoio che la prossima stagione non sarà in panchina. Il quotidiano dà favorito, come suo successore, Raùl).

“A Madrid sono ora alla ricerca di potenziali opzioni per sostituirlo e Ancelotti è indicato per rientrare al Bernabeu”.

Ancelotti ha anche vinto la Champions League con il Real Madrid nel 2014, ma è stato licenziato da Perez un anno dopo, per non essere riuscito a vincere il trofeo dopo la sconfitta in semifinale. Quando in campionato la squadra era seconda.

“Se Zidane dovesse andare via in estate è probabile che sia preso di mira dalla Juventus, dove ha giocato”.