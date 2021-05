Così era arrivato e così se ne va: le supercar di Ronaldo traslocano alle 3 di notte (VIDEO)

Tre anni fa le macchine di Ronaldo ne precedettero l’arrivo a Torino. Ora il trasloco notturno delle supercar del portoghese è letto da tutti come il primo indizio dell’addio alla Juventus. Le macchine di lusso sono il suo bagaglio a mano.

Alle 3 del mattino, Ronaldo carica le sue sette preziosissime supercar su un camion di Rodo Cargo, azienda di trasporti con sede a Lisbona. Facendo attenzione che tutto proceda per il meglio, cercando soprattutto di non dare troppo nell’occhio. Chi vuoi mai che noti un tir a due piani che ingoia vetture miliardarie una dietro l’altra in piena notte, con un pluri-Pallone d’Oro che detta le manovre? E infatti il video è ora virale sui social.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Il dettaglio della ditta portoghese è stato ricondotto dai roumor a un possibile ritorno in patria di CR7, ampiamente caldeggiato dalla madre.