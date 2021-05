CorSport: Spezia-Napoli, ballottaggio Mario Rui-Hysaj, probabile Politano titolare

In porta toccherà ancora a Meret. In attacco Osimhen è in netto vantaggio su Mertens. In mediana Fabian e Demme. Scelte obbligate in difesa

Contro lo Spezia, sabato pomeriggio, toccherà ancora a Meret difendere la porta del Napoli, anche se Ospina sta recuperando. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che sceglierà Gattuso.

“Lavoro personalizzato per Ospina che è sulla strada del recupero completo ma, in tutti i casi, con lo Spezia guanti affidati nuovamente a Meret, peraltro protagonista di prestazioni quantomeno confortanti”.

Con Koulibaly e Maksimovic out, al centro della difesa toccherà a Manolas in coppia con Rrahmani. Una coppia abbastanza inedita considerando che hanno giocato insieme, finora, solo 25 minuti. Per il resto, a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra è in corso un ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. In mediana senza dubbio Gattuso schiererà Fabian e Demme insieme. Sulla trequarti potrebbe esserci una novità.

“Sulla trequarti, con Insigne e Zielinski, potrebbe tornare Politano dall’inizio. Infine l’incontenibile Osimhen nettamente in vantaggio su Mertens”.