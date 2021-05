CorSport: nello staff di Mourinho alla Roma potrebbe esserci in futuro anche De Rossi

Il Corriere dello Sport dà delle anticipazioni sullo staff che potrebbe portare con sé Mourinho sbarcando alla Roma (ieri c’è stato l’annuncio ufficiale). Alcuni nomi sono certi, si tratta di persone che collaborano con il tecnico portoghese da sempre. Ma potrebbero esserci anche delle new entry legate all’ambiente romanista, come quella di Daniele De Rossi.

“Resta da definire la squadra che Mourinho porterà con sé a Trigoria. Scontata la presenza di un preparatore atletico: Carlos Lalin, da cui non si è mai separato. E poi il match analyst romano e romanista. Si chiama Giovanni Cerra, lo segue dal 2013: era in Curva Sud nella notte dell’addio di Totti. E a proposito di bandiere, Mou è abituato a lavorare con l’aiuto di un simbolo in ogni club che sceglie. Normale pensare a Daniele De Rossi, che è ora nello staff di Mancini in Nazionale. Ma uno dei nomi che circolano nell’immediato è quello di Walter Samuel, che collabora invece con Lionel Scaloni, ct della nazionale argentina: ha vinto lo scudetto con la Roma, ha vinto tutto con Mourinho”.